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إقتصاد

انخفاض اليورو يعزز مبيعات مجموعة "كيرينغ" الفرنسية للسلع الفاخرة

Lebanon 24
28-07-2022 | 03:00
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ساهم انخفاض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في تعزيز مبيعات مجموعة "كيرينغ" الفرنسية للسلع الفاخرة في النصف الأوّل من العام، رغم تراجع النمو في "غوتشي" العلامة التجارية الأبرز التابعة للمجموعة.
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وأعلنت المجموعة الأربعاء أنّ مبيعاتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 16 في المئة على أساس مقارن و23 في المئة على أساس التقارير، إلى 9,93 مليار يورو (10,04 مليار دولار)، ويرجع الفارق بشكل أساسي إلى تأثيرات العملة.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 34 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 1,99 مليار يورو.

وتباطأ النمو في الربع الثاني رغم أنّ "كيرينغ" قالت إنّ الأداء القوي في أوروبا الغربية واليابان وأميركا الشمالية عوّض تأثير الإغلاق في الصين بسبب كورونا. 

وكانت الصين من أبرز الأسواق المعززة لنمو العلامات التجارية الفاخرة في السنوات الأخيرة، لذا فإنّ الإغلاق لفترات طويلة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأداء التجاري.

ولم تقدم "كيرينغ" توزيعاً جغرافياً لمبيعاتها. 

وتمثل "غوتشي" أكثر من نصف إجمالي مبيعات المجموعة الفرنسية، لكن نمو الدار الإيطالية الفاخرة تراجع بنسبة 15 في المئة وفقاً للتقارير.

وقفزت مبيعات "إيف سان لوران" التابعة أيضا لـ"كيرينغ" بنسبة 42 في المئة، و"بوتيغا فينيتا" بنسبة 18 في المئة.
 
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