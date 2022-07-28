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إقتصاد

"بلومبرغ" تتحدث عن تأثر المدن الأمريكية "بالاستقالة العظيمة"

Lebanon 24
28-07-2022 | 12:10
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أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، في تقرير لها، بأن المدن الأميركية تأثرت بالاستقالة الكبيرة التي ترفع الأجور في وقت يلوح فيه الركود الاقتصادي في الأفق.

وقالت الوكالة الاقتصادية إن مسؤولي القطاع العام يحاولون التنافس مع أرباب العمل في القطاع الخاص مع الحفاظ على استقرار الموارد المالية في ظل حالة عدم اليقين المقبلة.
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وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن مسؤولي الولايات والحكومات المحلية يكافحون لدعم القوى العاملة التي أهلكها الوباء والاستقالة العظيمة.

والاستقالة العظيمة هو مصطلح صاغه لأول مرة "أنتوني كلوتس" المحاضر في جامعة "تكساس إيه آند إم" عام 2019، وذلك للتنبؤ بالهجرة الجماعية للقوى العاملة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في وكالة "موديز أناليتيكس" إميلي ماندل، "إنهم (مسؤولو الولايات) في موقف حرج"، مضيفة أنه يجب على الحكومات المحلية الموازنة بين احتياجات الموظفين والمخاوف المتزايدة بشأن الانكماش الاقتصادي.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لترويض الأسعار، هناك احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي.

المصدر: روسيا اليوم
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