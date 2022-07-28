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إقتصاد

ماذا حلّ بالدولار بعد رفع الفدرالي الأميركي الفائدة؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:30
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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس وذلك لمكافحة التضخم. وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية.

فكيف انعكس ذلك على تداول العملة الأميركية؟
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وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" تراجع مؤشر العملة الأميركية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 106.3890 نقطة.

وأمام العملة الأوروبية فقد صعد اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0202 دولار، ومقابل الين الياباني تراجعت العملة الأميركية بنسبة 0.81% إلى 135.46 ين.

 
(روسيا اليوم)
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