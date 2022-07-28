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إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 09:45
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته الصباحيّة، وبلغ عصر اليوم 29950 - 30050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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