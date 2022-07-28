دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 30100 - 30150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29950 - 30050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.