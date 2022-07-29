Advertisement

إقتصاد

العراق يعمل على زيادة نسبة تصديره للنفط

Lebanon 24
29-07-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-975681-637946827303890806.jpg
Doc-P-975681-637946827303890806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو"، تحقيق أعلى إيراد نفطي في التاريخ خلال الشهر الماضي، فيما أكدت سعيها لتعزيز القدرات التصديرية بنحو مليوني برميل نفط يوميا.

وقال مدير هيئة أبحاث السوق والتخطيط الاستراتيجي في شركة "سومو" محمد سعدون، في تصريحات تلفزيونية، إن "العراق حقق أعلى إيراد نفطي في الإنتاج والتصدير خلال شهر حزيران الماضي"، مبينا أنه "تم تحقيق ايرادات بنحو 11 مليارا و350 مليون دولار وهذا يعد رقما تأريخيا للعراق".
Advertisement

وأضاف، أن "الإيراد المتحقق ناتج عن ارتفاع الأسعار وزيادة القدرات التصديرية"، مؤكدا أن "معدل التصدير للشهر الماضي من قبل الحكومة الاتحادية كان 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا".

وأشار إلى أن "الكميات المصدر من الإقليم تقدر بـ400 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي"، موضحا أنه "تم التصدير بنسبة 97 بالمئة من المنافذ الجنوبية، و3 بالمئة من جيهان".

وتابع، أن "هناك خطة لتعزيز القدرات التصديرية بنحو مليوني برميل نفط يوميا، فضلا عن هناك مباحثات مع الجانب السعودي لإعادة العمل بخط أنبوب النفط مع المملكة بطاقة تصديرية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا"."واع"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:13 | 2022-07-29
16:03 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website