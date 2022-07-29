العراق يعمل على زيادة نسبة تصديره للنفط

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أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو"، تحقيق أعلى إيراد نفطي في التاريخ خلال الشهر الماضي، فيما أكدت سعيها لتعزيز القدرات التصديرية بنحو مليوني برميل نفط يوميا.وقال مدير هيئة أبحاث السوق والتخطيط الاستراتيجي في شركة "سومو" محمد سعدون، في تصريحات تلفزيونية، إن "العراق حقق أعلى إيراد نفطي في الإنتاج والتصدير خلال شهر حزيران الماضي"، مبينا أنه "تم تحقيق ايرادات بنحو 11 مليارا و350 مليون دولار وهذا يعد رقما تأريخيا للعراق".وأضاف، أن "الإيراد المتحقق ناتج عن ارتفاع الأسعار وزيادة القدرات التصديرية"، مؤكدا أن "معدل التصدير للشهر الماضي من قبل الحكومة الاتحادية كان 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا".وأشار إلى أن "الكميات المصدر من الإقليم تقدر بـ400 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي"، موضحا أنه "تم التصدير بنسبة 97 بالمئة من المنافذ الجنوبية، و3 بالمئة من جيهان".وتابع، أن "هناك خطة لتعزيز القدرات التصديرية بنحو مليوني برميل نفط يوميا، فضلا عن هناك مباحثات مع الجانب السعودي لإعادة العمل بخط أنبوب النفط مع المملكة بطاقة تصديرية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا"."واع"