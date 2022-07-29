الأقتصاد الأميريكي دخل في مرحلة من الركود... اليكم أبرز الاسباب

Advertisement

أشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إلى أن الولايات المتحدة تشهد ركودا اقتصاديا واسع النطاق بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.ووفقا للمسؤول الروسي فإن التعريف الفني للركود في الاقتصاد ينطوي على انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الاقتصاد الأمريكي تراجع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.6% وفي الربع الثاني بنسبة 0.9%، أي أنه تم تسجيل تراجع في ربعين متتاليين.وعن الأسباب تحدث دميترييف عن العقوبات وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع التضخم، الأمر الذي أدى بالفعل إلى انخفاض قياسي في سوق الأسهم الأمريكية في الخمسين عاما الماضية.وأضاف قائلا: "يشير عدد من الحقائق إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، ومنها انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي في 70 عاما وذلك بحسب مسح أجرته جامعة ميشيغان، ونظرا لأن العديد من الدول تبيع السندات الحكومية الأمريكية فقد أصبح واضحا أن العقوبات تضر باقتصاديات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من الاقتصاد الروسي"." RT"