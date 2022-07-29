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إقتصاد

السعودية تسجل أعلى ارقام النمو الاقتصادي في العالم لهذا العام

Lebanon 24
29-07-2022 | 12:00
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أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية سجل نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم في العام الحالي 2022.

صندوق النقد الدولي: السعودية سجلت أعلى نمو اقتصادي في العالم هذا العامصندوق النقد يخفض توقعاته لأداء اقتصادات عالمية
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وفي تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022"، توقع صندوق النقد ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي."الوطن"


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