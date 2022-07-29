إرتفاع إضافي لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم، 30200 - 30250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30150 - 30200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.