سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم بلغ مساءً؟

Advertisement

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا، حيث تراوح ما بين 30000 و30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحًا ما بين 30150 و30200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.