دعوى قضائيّة مضادة من إيلون ماسك على "تويتر"... وهذا تاريخ بدء المحاكمة

أقام الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك، دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة "تويتر" لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.



وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 تشرين الاول وتستمر 5 أيام للنظر في الدعوى التي رفعتها منصة التواصل الاجتماعي ضد أغنى شخص في العالم.

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والجدير بالذكر أنّ "تويتر" تمكن من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائي مع ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.