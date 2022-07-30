الدولار يفتتح على ارتفاع... إليكم تسعيرته صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 30150 - 30200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 30100 - 30150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.