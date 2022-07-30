29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون "الطوارئ".. فهل من ضرائب جديدة؟
Lebanon 24
30-07-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى، على مشروع قانون "الطوارئ" لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف لمعالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.
وبحسب ما ذكرت "فرانس برس"، فإن النص أقر برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام، خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي، حيث أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة" التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.
Advertisement
هذا وسيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية، إذ تتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أغسطس.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، أن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل"، لافتا إلى أن "التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا" في 2023.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
13:01 | 2022-07-29
29/07/2022 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
15:14 | 2022-07-29
29/07/2022 03:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
14:45 | 2022-07-29
29/07/2022 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
30/07/2022 02:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
16:39 | 2022-07-29
29/07/2022 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
06:00 | 2022-07-30
جبران باسيل أم سليمان فرنجية، مَنْ يجرؤ على الكلام؟
06:00 | 2022-07-30
جبران باسيل أم سليمان فرنجية، مَنْ يجرؤ على الكلام؟
05:00 | 2022-07-30
مخاوف اوروبية متجددة من الانهيار في لبنان
فيديو
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
30/07/2022 15:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
30/07/2022 15:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
30/07/2022 15:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact