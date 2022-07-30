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إقتصاد

الصادرات الغذائية في روسيا تؤمن أكثر من 40 مليار دولار للخزينة

Lebanon 24
30-07-2022 | 12:00
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صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بأنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المجمع الصناعي الزراعي الروسي في العام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار.

وقال باتروشيف: "نتوقع أن يصل حجم عمليات التسليم إلى الخارج إلى حوالي 40 مليار دولار"، ووفقا له تشهد روسيا زيادة هذا العام في جميع الاتجاهات تقريبا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.
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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تزال المصدر الأول للقمح في العالم. وأشار إلى أن روسيا كانت حتى وقت قريب تشتري القمح، وهي تبيعه الآن."نوفوستي"

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