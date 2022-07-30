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إقتصاد

العملة الاوكرانية تواصل انخفاضها

Lebanon 24
30-07-2022 | 14:00
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انخفض سعر صرف العملة الأوكرانية "هريفنا" مقابل الدولار في محلات الصرافة في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وبيع الدولار بسعر 40 هريفنا، وفقا لما نشرته صحيفة "الأخبار الأوكرانية".

وكتبت الصحيفة الأوكرانية أن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصرافة في كييف بحلول الساعة 10:37 بالتوقيت المحلي ارتفع بنحو 46 كوبيكا مقارنة بيوم أمس ووصل إلى 40.04 هريفنا، في حين صعد سعر الشراء بمقدار 50.32 كوبيكا إلى 38.9 هريفنا".
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وفي 21 يوليو الجاري ، قام البنك الوطني (البنك المركزي) لأوكرانيا بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبىة 25% مرة واحدة إلى مستوى 36.6 هريفنا للدولار الواحد." برايم"


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