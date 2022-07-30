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إقتصاد

6 دول أوروبية عاقبتها روسيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 06:35
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في إجراء جديد للتضيق على الدول الأوروبية، قررت روسيا اليوم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا المجاورة لها، متهمة إياها بانتهاك شروط تسلم الغاز.

لم تحدد "غازبروم" في بيانه اليوم شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها، لكن القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب "غازبروم" من المتعاملين معها.
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وبذلك تنضم لاتفيا، إلى قائمة من الدول تضم أيضا بولندا وبلغاريا وهولندا وفنلندا والدنمارك، والتي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا.
 
وفي آذار الماضي، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.

وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع "غازبروم"، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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