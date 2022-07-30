دولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم ما بين 30075 - 30125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 30150 - 30200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.