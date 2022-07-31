ارتفاع متوسط ​​سعر الغاز في بورصة أوروبا

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أظهرت حسابات وكالة "نوفوستي" استنادا على بيانات بورصة لندن ICE، أن متوسط سعر التسوية الشهرية للغاز في البورصة الأوروبية قفز بنحو 50 في المائة. وتدل المعطيات المتوفرة على أن سعر الغاز ارتفع من 1180 دولارا لكل ألف متر مكعب الشهر الماضي إلى حوالي 1805 دولارات هذا الشهر.ويقول الخبراء الذين قابلتهم الوكالة، إن التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا لا يزال يضغط على سوق المنطقة.وفي حديث له مع الوكالة، قال الخبير ألكسندر أميراغيان، رئيس قسم "اقتصاد قطاعات الطاقة والوقود" بصندوق "مركز البحوث الاستراتيجية": "مستوى السعر الحالي ناتج عن مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض الإمدادات من روسيا وعدم اليقين بشأن احتمالات تعافيها".