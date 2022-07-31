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إقتصاد

هل تستأنف بوينغ تسليم طائرات 787؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 12:00
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وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية على خطة بوينغ للفحص والتعديل لاستئناف تسليم طائرات 787 دريملاينر، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين. 

كما وافقت إدارة الطيران الفيدرالية على اقتراح بوينغ الذي يتطلب عمليات تفتيش محددة للتحقق من أن حالة الطائرة تفي بالمتطلبات وأن جميع الأعمال قد اكتملت، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لشركة بوينغ باستئناف عمليات التسليم في اب بعد أن أوقفتها في ايار2021.
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المصدر: العربية
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