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إقتصاد

إسبانيا تعتزم تقديم اقتراح لإصلاح نظام الكهرباء في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
31-07-2022 | 15:00
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قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا تهدف إلى تقديم اقتراح لإصلاح نظام الكهرباء في أوروبا خلال ايلول. 

وصرح سانشيز في خطاب ألقاه في مدريد، بأن بلاده ستقدم الاقتراح إلى السلطات في بروكسل مع اقتراح آخر لوضع حد أقصى لأسعار ثاني أكسيد الكربون.
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وقال أيضاً إنه في الأول من اب، سيوافق مجلس الوزراء على حزمة ترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

يأتي الإعلان عن عمل إسبانيا على اقتراح إصلاح على خلفية اقتراح آخر قدمته اليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع. ودعت إسبانيا إلى إجراء تغييرات في لوائح الكهرباء الأوروبية منذ العام الماضي على الأقل، بحجة أن الإطار الحالي عفا عليه الزمن.

المصدر: العربية
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