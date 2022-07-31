الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة في السوق الموازية عصراً

تتراوح تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد ما بين 30100 و30150 ليرة للدولار الواحد.

بينما افتتحت تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 30050 و30100 ليرة للدولار الواحد.