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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 12:53
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 30000 و 30050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصراَ ما بين 30100 و30150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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