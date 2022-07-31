دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 30000 و 30050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصراَ ما بين 30100 و30150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.