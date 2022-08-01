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إقتصاد

كم بلغت قيمة صادرات فيتنام من المعدات الإلكترونية ؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 10:00
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قالت وكالة الأنباء الفيتنامية، إن فيتنام حصلت خلال نصف السنة الأول، على 29.17 مليار دولار من صادرات الهواتف ومكوناتها، أي بزيادة 16.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت الوكالة، عن بيانات من إدارة الجمارك العامة في فيتنام، أن المستوردين الرئيسيين لهذه المنتجات في عام 2022 هم الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا.
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وفي التفاصيل، نمت صادرات الهواتف والمكونات إلى الولايات المتحدة بنسبة 53.7٪ إلى 6.61 مليار دولار، وإلى الصين - بنسبة 16.6٪ إلى 6.45 مليار دولار ، وإلى كازاخستان بنسبة 29.8٪ إلى 2.78 مليار دولار. 

وتفيد التقارير أيضا بأن تصدير أجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية إلى الخارج حقق نموا كبيرا. وبلغت قيمة صادرات هذه المجموعة من السلع في النصف الأول من العام الجاري 27.68 مليار دولار، بزيادة 15.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لرابطة المنتجين في الصناعة الإلكترونية الفيتنامية، تعد منتجات هذه الصناعة من بين العناصر الرئيسية للصادرات الفيتنامية. وتدل نتائج العام الماضي، على أن قيمة صادراتها إلى الخارج، تجاوزت 100 مليار دولار." تاس"


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