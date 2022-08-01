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إقتصاد

أوروبا تستعد لوضع أكثر سوءا بالنسبة لإمدادات الغاز

Lebanon 24
01-08-2022 | 12:00
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تعتقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه يتعين الاستعداد لوضع أكثر سوءا بالنسبة لإمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلة مع صحيفة" إل موندو" الإسبانية: "يجب أن نظل متحدين لأن المسؤولين الوحيدين عن أزمة الطاقة هذه موجودون في موسكو وليس في أي مكان آخر".
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وذكرت دير لاين أنه "مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا قد أوقفت إمدادات الغاز جزئيا أو كليا إلى 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، يجب أن نكون جميعا مستعدين لأسوأ وضع"."تاس"


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