بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 30250 -30300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30200 -30250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.