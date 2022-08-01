29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الروبل الروسي يهبط أمام الدولار لأقل مستوى في 3 أسابيع..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
01-08-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبط الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من 3 أسابيع في أسواق موسكو اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.
Advertisement
وانخفضت قيمة الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.
وفقدت العملة الروسية 1.9 بالمئة من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.
وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7 بالمئة من قيمته أمام الدولار.
وقال مدير الاستثمار في لوكو إنفست، دميتري بوليفوي، "ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح".
وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية.
وقال بوليفوي إن من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريبا بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
02:45 | 2022-08-01
01/08/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-08-01
01/08/2022 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
13:56 | 2022-08-01
01/08/2022 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
04:30 | 2022-08-01
01/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:00 | 2022-08-02
3 أشهر فقط... الغاز يضع المانيا امام كارثة لا مثيل لها
00:00 | 2022-08-02
الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار
16:00 | 2022-08-01
أسعار النفط... اليكم بعض الأسباب التي تؤدي الى ارتفاعها
14:00 | 2022-08-01
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:00 | 2022-08-01
خسارة 200 مليون دولار يوميا... اليكم نتائج عدم احياء الاتفاق النووي على ايران
12:00 | 2022-08-01
أوروبا تستعد لوضع أكثر سوءا بالنسبة لإمدادات الغاز
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 09:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
02/08/2022 09:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
02/08/2022 09:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact