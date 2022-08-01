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إقتصاد

الروبل الروسي يهبط أمام الدولار لأقل مستوى في 3 أسابيع..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
01-08-2022 | 23:00
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هبط الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من 3 أسابيع في أسواق موسكو اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.
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وانخفضت قيمة الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.

وفقدت العملة الروسية 1.9 بالمئة من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7 بالمئة من قيمته أمام الدولار.
 
وقال مدير الاستثمار في لوكو إنفست، دميتري بوليفوي، "ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح".

وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية.

وقال بوليفوي إن من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريبا بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.
 
(سكاي نيوز)

 
المصدر: سكاي نيوز
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