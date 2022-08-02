هذا ما قاله أمين عام أوبك عن دور الإمارات في تأمين إمدادات الطاقة!

Advertisement

أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أن دولة الإمارات "تمتلك دورا رئيسيا ومهما ومحوريا في تأمين إمدادات النفط حول العالم، باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط، وبوجود التوجهات المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية".وقال هيثم الغيص، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع بدء مهامه رسميا الاثنين: "نفتح اليوم صفحة جديدة من التعاون والنهوض بمنظمة أوبك إلى مستويات أعلى وأقوى أمام التحديات المقبلة، وذلك لمواجهة التحديات المختلفة في ساحة الطاقة بشكل عام، وأسواق النفط بشكل خاص".وتابع: "توجد العديد من التحديات، سواء الجيوسياسية أو التحديات المتعلقة بآثار جائحة كوفيد-19، التي ما زال العالم يشعر بآثارها في بعض المناطق"، مشيرا إلى أنه "سيتم وضع خطة عمل بالتشاور مع الوزراء الممثلين للدول الأعضاء واللجان الفنية، وذلك ضمن الاستراتيجية طويلة الأمد لأوبك".كما نوه إلى أن اتفاقية "أوبك بلس" ستدخل عامها السادس في كانون الاول من العام الجاري، حيث "تلعب الإمارات دورا مهما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية".ولفت الغيص إلى أن "دولة الإمارات تقدم دورا بارزا للاتفاقية، بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط".