Advertisement

إقتصاد

هذا ما قاله أمين عام أوبك عن دور الإمارات في تأمين إمدادات الطاقة!

Lebanon 24
02-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-976693-637949929582763979.jpg
Doc-P-976693-637949929582763979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أن دولة الإمارات "تمتلك دورا رئيسيا ومهما ومحوريا في تأمين إمدادات النفط حول العالم، باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط، وبوجود التوجهات المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية".
Advertisement

وقال هيثم الغيص، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع بدء مهامه رسميا الاثنين: "نفتح اليوم صفحة جديدة من التعاون والنهوض بمنظمة أوبك إلى مستويات أعلى وأقوى أمام التحديات المقبلة، وذلك لمواجهة التحديات المختلفة في ساحة الطاقة بشكل عام، وأسواق النفط بشكل خاص".

وتابع: "توجد العديد من التحديات، سواء الجيوسياسية أو التحديات المتعلقة بآثار جائحة كوفيد-19، التي ما زال العالم يشعر بآثارها في بعض المناطق"، مشيرا إلى أنه "سيتم وضع خطة عمل بالتشاور مع الوزراء الممثلين للدول الأعضاء واللجان الفنية، وذلك ضمن الاستراتيجية طويلة الأمد لأوبك".

كما نوه إلى أن اتفاقية "أوبك بلس" ستدخل عامها السادس في كانون الاول من العام الجاري، حيث "تلعب الإمارات دورا مهما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية".

ولفت الغيص إلى أن "دولة الإمارات تقدم دورا بارزا للاتفاقية، بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط".
ونوه أمين عام "أوبك"، باستضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28"، خلال العام المقبل، حيث سيشكل الحدث "منصة مميزة للدول الأعضاء في أوبك، لإبراز صوت الدول المنتجة للنفط واستعراض رأيها حول مسألة التحول في مجال الطاقة، لضمان أن يكون التحول متزنا وعادلا وشاملا لجميع وجهات النظر وجميع المعنيين باستخدامات الطاقة حول العالم، وبما يسهم في عدم تعطيل دوران الحركة الاقتصادية حول العالم وتنمية الشعوب، وبما يستهدف الاستغلال الأمثل للطاقة".

وأشار كذلك إلى أن "دور الإمارات واستضافتها للحدث الكبير، يؤكد على أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة، وأن أوبك ستكون مشاركة بفعالية خلال فعاليات المؤتمر، بما يستهدف إبراز دور الدول المنتجة للنفط في مشهد تحولات الطاقة".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-08-02
03:59 | 2022-08-02
02:30 | 2022-08-02
02:28 | 2022-08-02
02:00 | 2022-08-02
00:00 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website