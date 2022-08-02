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إقتصاد
الكرملين: ليس لدينا الكثير لفعله حيال "نورد ستريم 1"
Lebanon 24
02-08-2022
|
12:00
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قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، إن بلاده لا تستطيع فعل الكثير من أجل المساعدة في الإصلاحات العاجلة اللازمة لمعالجة التعطل الذي حدث بخط غاز "نورد ستريم 1".
وتأتي تصريحات بيسكوف في وقت انخفضت فيه إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الخط إلى مستوى 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.
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وقالت شركة "غازبروم" الروسية إن تخفيض إمدادات الغاز عبر الخط ناتجة عن تعطل أعمال الصيانة، نتيجة للتأخير في إصلاح التوربين، والذي أرسل إلى كندا للإصلاحات ولم يتم إعادته بعد.
وأشار بيكسوف إلى أن هناك أعمال صيانة وإصلاحات عاجلة يجب أن تتم في الخط حتى يتم استئناف توريد الغاز عبره إلى أوروبا، ولكن أعمال الصيانة تواجه صعوبات بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.
من جانبها، قالت شركة "سيمنس إينيرجي" الألمانية إنه ليس بإمكانها الاطلاع على طبيعة المشكلات بالتوربينات، كما أنها لم تتلق أي تقرير من "غازبروم" يشير إلى وجود أضرار تحتاج إلى الصيانة.
وتزود روسيا أوروبا بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز، وكان هذا هو مستوى الإمدادات قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في شباط الماضي.
في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على روسيا، كما تقدم بخطة في شهر تموز الماضي تهدف لتخفيض طلب الغاز من الاتحاد بنسبة 15 بالمئة، وقد تمت الموافقة عليها.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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