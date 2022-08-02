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إقتصاد

بين ايطاليا وتونس... شراكة اقتصادية متينة

Lebanon 24
02-08-2022 | 05:00
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أصبحت إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس، حيث بلغ حجم تبادلهما التجاري 10.782 مليار دينار، بواقع 3.43 مليار يورو بين يناير ويونيو 2022.

وبذلك، احتلت إيطاليا لأول مرة المرتبة الأولى بارتفاع بنسبة 27.24٪ مقارنة بسنة 2021، وهي نسبة لم تسجل منذ الاستقلال.
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وأعلنت ذلك وكالة الأنباء الإيطالية "Agenzia Nova" نقلا عن معهدي الإحصاء في تونس وإيطاليا.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة مبادلات بلغت 3.34 مليار يورو، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة مبادلات تصل 1.82 مليار يورو، أما المرتبة الرابعة فقد احتلتها الصين بـ 1.35 مليار يورو."وكالة الأنباء الإيطالية + موزاييك"


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