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إقتصاد
حركة الشحن العالمية... اليكم توجهاتها الجديدة
Lebanon 24
02-08-2022
|
08:00
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن حركة الشحن عبر ممر الملاحة الشمالي وفقا لبيانات شهر يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
وقال ميشوستين: "في العام 2021، بلغت حركة البضائع 35 مليون طن، وهو ما يزيد بمقدار مليوني طن عن المخطط. هذا العام وحتى يوليو 2022 حركة الشحن (عبر الممر الشمالي) تنمو بنسبة 5%، أما بالنسبة لنقل البضائع العابرة (ترانزيت) فقد تضاعف الرقم ثلاث مرات خلال العامين الماضيين. كذلك نراقب أن عدد الرحلات عبر ممر الملاحة الشمالي تضاعف إلى 1627 رحلة، وهذا دليل على وجود طلب على طريق الملاحة هذا".
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وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري.
وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل."تاس"
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