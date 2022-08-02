قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 704 ملايين دولار

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قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن إيرادات القناة بلغت 704 ملايين دولار في تموز، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخها.وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي الأسبق.وتعتبر هذه الإيرادات السنوية الأعلى في تاريخ القناة، نظراً لارتفاع أعداد وحمولات السفن العابرة خلال العام المالي 2021/2022.وكان إيراد القناة بلغ 5.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.