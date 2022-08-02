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إقتصاد

قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 704 ملايين دولار

Lebanon 24
02-08-2022 | 15:00
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قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن إيرادات القناة بلغت 704 ملايين دولار في تموز، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخها.

وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي الأسبق.
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وتعتبر هذه الإيرادات السنوية الأعلى في تاريخ القناة، نظراً لارتفاع أعداد وحمولات السفن العابرة خلال العام المالي 2021/2022.

وكان إيراد القناة بلغ 5.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.
المصدر: العربية
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