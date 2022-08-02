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إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع... إليكم ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
02-08-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 30450 - 30500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30150 - 30200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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