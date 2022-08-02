سعر صرف الدولار يرتفع... إليكم ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 30450 - 30500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30150 - 30200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.