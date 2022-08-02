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إقتصاد

مجموعة السبع تدرس تطبيق سعر محدد لشراء النفط الروسي..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
02-08-2022 | 23:16
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قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشمل منع نقل النفط الروسي ما لم يتم شراؤه بسعر محدد أو أقل من ذلك.
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وأضاف الوزراء، في بيان أصدرته بريطانيا، أنهم يدرسون فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تتيح نقل النفط الخام الروسي بحرا، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين "أو بأقل منه".

وقال الوزراء إنهم سيبحثون أيضا تدابير تضمن للدول الأكثر تأثرا إمكانية الوصول إلى منتجات الطاقة، بما في ذلك المنتجات من روسيا.
 
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتعمل دول المجموعة على إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة، والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية، بالتزامن مع مواجهة مع روسيا بعد أزمة أوكرانيا.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وتسببت في فرض عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول على روسيا، شملت قطاع الطاقة بجانب قطاعات أخرى.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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