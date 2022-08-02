مجموعة السبع تدرس تطبيق سعر محدد لشراء النفط الروسي..اليكم التفاصيل!

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قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشمل منع نقل النفط الروسي ما لم يتم شراؤه بسعر محدد أو أقل من ذلك.وأضاف الوزراء، في بيان أصدرته بريطانيا، أنهم يدرسون فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تتيح نقل النفط الخام الروسي بحرا، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين "أو بأقل منه".وقال الوزراء إنهم سيبحثون أيضا تدابير تضمن للدول الأكثر تأثرا إمكانية الوصول إلى منتجات الطاقة، بما في ذلك المنتجات من روسيا.