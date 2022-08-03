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إقتصاد
مؤشرات على احتمال دخول ألمانيا في "أزمة اقتصادية"..ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
03-08-2022
|
05:00
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انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا في شهر حزيران الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ 28 عاما، في مؤشر على احتمال دخول الاقتصاد الألماني في أزمة.
وأعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis) أمس الاثنين، أن المبيعات في قطاع التجزئة في ألمانيا تراجعت شهر حزيران 2022 بنسبة 9% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي أسوأ نتيجة منذ 28 عاما.
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وقال بيان صحفي منشور على موقع Destatis: "في قطاع البيع بالتجزئة، مقارنة بشهر حزيران 2021، انخفضت المبيعات بالقيمة الحقيقية بنسبة 8.8% في حزيران 2022. وهذا هو أكبر انخفاض منذ بدء جمع البيانات في 1994".
ويرتبط سلوك المشترين في المقام الأول بارتفاع الأسعار، كما هو مذكور في البيان. وانخفض الطلب على محلات البقالة بنسبة 7.2% على أساس سنوي، في حين انخفض الطلب على الملابس والأحذية بنسبة 5.4%، بينما انخفضت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 15.1% على أساس سنوي.
وفي التقرير الأخير لمكتب الإحصاء عن بيانات التضخم، أشارت البيانات إلى تباطؤ في التضخم السنوي في ألمانيا في تموز 2022 إلى 7.5% من 7.6%.
(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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