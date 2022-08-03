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إقتصاد

لأول مرة منذ عام 2016.. الدولار يستمر في الارتفاع بشكل تاريخي وغير مسبوق في مصر

Lebanon 24
03-08-2022 | 08:00
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تجاوز سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها في عدد من البنوك المصرية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 19.05 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للمبيع.
 
كان سعر الدولار قفز في البنك المركزي خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع.
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ووصل الدولار إلى هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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