ارتفاع سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 30500 و30550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل مساء أمس الثلاثا، ما بين 30475 و30525 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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