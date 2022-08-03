سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 30450 - 30500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30500 - 30550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

Advertisement