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إقتصاد
ندوة حوارية لاتحاد نقابات موظفي المصارف عن الأزمة المالية والمصرفية
Lebanon 24
03-08-2022
|
10:43
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عقدت ندوة حوارية عن الأزمة المالية والمصرفية، بدعوة من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في أوتيل لوغبريال ـ الاشرفية، شارك فيها كل من: رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة في بنك ميد الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس مجلس الادارة المدير العام في سيدروس بنك الدكتور رائد الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، الأمين العام في جمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، الرئيس السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ايلي عبود، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك عودة الدكتور مروان بركات. وأدار النقاش الخبير المصرفي والمالي الأستاذ غسان أبو عضل ولبى الدعوة عدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن نقابات المهن الحرة والنقابات المهنية والعمالية.
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استهلت الندوة بكلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، أشار في خلالها إلى الأسباب التي أملت على اتحاد موظفي المصارف تنظيم اللقاء، معتبرا "أن معالجة أخطر أزمة مالية مصرفية في لبنان الحديث تحتاج في البداية إلى توافق بين كل المكونات السياسية على أي لبنان نريد وإلى رجال دولة وليس إلى زعماء طوائف وإلى مؤسسات عامة يديرها أشخاص مميزون بمؤهلاتهم العلمية ونظافة الكف"، مؤكدا "أن القطاع المصرفي بخطر وأموال المودعين بخطر وديمومة عمل العاملين في المصارف في خطر. وناشد جمعية المصارف مطالبة الدولة بتسديد مديونيتها التي كانت السبب في ضياع أموال المودعين.
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