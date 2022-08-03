Advertisement

إقتصاد

ندوة حوارية لاتحاد نقابات موظفي المصارف عن الأزمة المالية والمصرفية

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:43
A-
A+
Doc-P-977297-637951455359100308.jpg
Doc-P-977297-637951455359100308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت ندوة حوارية عن الأزمة المالية والمصرفية، بدعوة من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في أوتيل لوغبريال ـ الاشرفية، شارك فيها كل من: رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة في بنك ميد الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس مجلس الادارة المدير العام في سيدروس بنك الدكتور رائد الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف  الدكتور فؤاد زمكحل، الأمين العام في جمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، الرئيس السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ايلي عبود، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك عودة الدكتور مروان بركات. وأدار النقاش الخبير المصرفي والمالي الأستاذ غسان أبو عضل ولبى الدعوة عدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن نقابات المهن الحرة والنقابات المهنية والعمالية.
Advertisement
  
استهلت الندوة بكلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، أشار في خلالها إلى الأسباب التي أملت على اتحاد موظفي المصارف تنظيم اللقاء، معتبرا "أن معالجة أخطر أزمة مالية مصرفية في لبنان الحديث تحتاج في البداية إلى توافق بين كل المكونات السياسية على أي لبنان نريد وإلى رجال دولة وليس إلى زعماء طوائف وإلى مؤسسات عامة يديرها أشخاص مميزون بمؤهلاتهم العلمية ونظافة الكف"، مؤكدا "أن القطاع المصرفي بخطر وأموال المودعين بخطر وديمومة عمل العاملين في المصارف في خطر. وناشد جمعية المصارف مطالبة الدولة بتسديد مديونيتها التي كانت السبب في ضياع أموال المودعين.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:24 | 2022-08-03
10:00 | 2022-08-03
09:45 | 2022-08-03
08:00 | 2022-08-03
05:00 | 2022-08-03
02:47 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website