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إقتصاد
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
04-08-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 30500 - 30550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30420 - 30470 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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