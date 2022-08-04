إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 30500 - 30550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30420 - 30470 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.