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إقتصاد
أمين عام "أوبك" يدق ناقوس الخطر... والسبب نقص الاستثمارات في القطاع النفطي!
Lebanon 24
04-08-2022
|
23:00
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حذر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، من مشكلة كبيرة ناجمة عن عدم تدفق ما يكفي من الاستثمارات إلى القطاع النفطي عالمياً، معتبراً أن نقص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يدق ناقوس الخطر للسنوات المقبلة.
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وقال: "نقص الاستثمارات في القطاع النفطي يدق ناقوس الخطر، فالاستثمارات انخفضت من 600 مليار دولار سنوياً إلى 450 ملياراً".
وأضاف الأمين العام لـ "أوبك"، أن التدخل في سوق النفط يأتي لضمان توازن السوق وليس للتأثير في الأسعار.
وأشار الغيص، إلى أن "أوبك+" عامل التوازن والشفافية الوحيد في السوق.
وقال: "نسير على خط رفيع.. هل نستنفد الطاقة الاحتياطية أم نحافظ عليها للطوارئ؟"، مضيفاً أن زيادة الـ 100 ألف برميل يومياً تهدف للتباحث والنظر في مدى استجابة السوق.
وكانت مجموعة أوبك+ أعلنت بعد اجتماعها أمس الأربعاء، الاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يومياً فقط في سبتمبر، مشيرة إلى أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية.
وأوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية منخفضة داخل "أوبك+" وخارجها، وأن أمن الإمدادات لا بد أن يقابله تأمين الطلب.
وبخصوص التعاون مع روسيا، أكد الأمين العام لـ"أوبك" أنه مستمر في إطار ميثاق "أوبك+"، لافتاً إلى أن العقوبات على روسيا أعادت توجيه شحنات النفط.
وقال: "لسنا في منافسة مع روسيا على الرغم من الخصومات"، في إشارة للتخفيضات التي قامت بها روسيا لأسعار بيع خامها.
كما اعتبر الأمين العام لـ "أوبك" أن المطالبات المتعلقة بالتغير المناخي أحد أسباب نقص الإمدادات، داعياً إلى حوار عادل حول التغير المناخي.
(العربية)
المصدر: العربية
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