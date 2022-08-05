Advertisement

إقتصاد

سعر صرف الدولار في مصر يواصل ارتفاعه...هذا ما سجله!

Lebanon 24
05-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-977784-637952778959531135.jpg
Doc-P-977784-637952778959531135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق في سوق الصرف الرسمي.

وبلغ أعلى سعر لصرف الدولار لدى البنك المصري الخليجي عند مستوى 19.14 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع.
Advertisement

وفي 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.13 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.10 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع لدى 4 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، وبنك قطر الوطني.
 
وفي بنوك بقيادة أكبر البنوك الحكومية في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.08 جنيهاً للشراء، و19.14 جنيهاً للبيع. فيما بلغ سعر صرفه لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.04 جنيهاً للشراء، و 19.15 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 6 بنوك بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قناة السويس عند مستوى 19.03 جنيهاً للشراء، و 19.13 جنيهاً للبيع.

كما ارتفع سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 19.4005 جنيهاً للشراء، و19.5160 جنيهاً للبيع. وسجلت العملة الأوروبية لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.27 جنيهاً للشراء، و19.41 جنيهاً للبيع.

أيضاً، زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 23.18 جنيهاً للشراء، و23.35 جنيهاً للبيع. وسجل لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 23.04 جنيهاً للشراء، و23.22 جنيهاً للبيع.

عربياً، ارتفع سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 5.06 جنيهاً للشراء، و5.08 جنيهاً للبيع. كما سجل في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.03 جنيهاً للشراء، و5.05 جنيهاً للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري نحو 5.18 جنيهاً للشراء، و5.20 جنيهاً للبيع. وصعد في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر ليصل إلى 5.14 جنيهاً للشراء، و5.16 جنيهاً للبيع.

كما صعد سعر صرف الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلى مستوى 62.06 جنيهاً للشراء، و62.40 جنيهاً للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدينار الكويتي مستوى 59.59 جنيهاً للشراء، و62.12 جنيهاً للبيع.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:00 | 2022-08-05
04:52 | 2022-08-05
02:51 | 2022-08-05
02:35 | 2022-08-05
02:32 | 2022-08-05
02:29 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website