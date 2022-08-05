سعر صرف الدولار في مصر يواصل ارتفاعه...هذا ما سجله!

واصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق في سوق الصرف الرسمي.وبلغ أعلى سعر لصرف الدولار لدى البنك المصري الخليجي عند مستوى 19.14 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع.وفي 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.13 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.10 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع لدى 4 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، وبنك قطر الوطني.

وفي بنوك بقيادة أكبر البنوك الحكومية في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.08 جنيهاً للشراء، و19.14 جنيهاً للبيع. فيما بلغ سعر صرفه لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.04 جنيهاً للشراء، و 19.15 جنيهاً للبيع.وكان أقل سعر لصرف الدولار في 6 بنوك بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قناة السويس عند مستوى 19.03 جنيهاً للشراء، و 19.13 جنيهاً للبيع.كما ارتفع سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 19.4005 جنيهاً للشراء، و19.5160 جنيهاً للبيع. وسجلت العملة الأوروبية لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.27 جنيهاً للشراء، و19.41 جنيهاً للبيع.أيضاً، زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 23.18 جنيهاً للشراء، و23.35 جنيهاً للبيع. وسجل لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 23.04 جنيهاً للشراء، و23.22 جنيهاً للبيع.عربياً، ارتفع سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 5.06 جنيهاً للشراء، و5.08 جنيهاً للبيع. كما سجل في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.03 جنيهاً للشراء، و5.05 جنيهاً للبيع.كما سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري نحو 5.18 جنيهاً للشراء، و5.20 جنيهاً للبيع. وصعد في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر ليصل إلى 5.14 جنيهاً للشراء، و5.16 جنيهاً للبيع.كما صعد سعر صرف الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلى مستوى 62.06 جنيهاً للشراء، و62.40 جنيهاً للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدينار الكويتي مستوى 59.59 جنيهاً للشراء، و62.12 جنيهاً للبيع.