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إقتصاد

ارتفاع في اسعار الذهب.. اليكم السبب!

Lebanon 24
05-08-2022 | 08:00
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الخميس الموافق 4  آب مدعومة بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية وتراجع الدولار، وذلك مع ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري.

وارتفعت أسعار الذهب 1% مسجلةً أعلى مستوياتها في شهر يوم الخميس مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالولايات المتحدة والصين.
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وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.6% إلى 1793.34 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ الخامس من تموز.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بالجلسة الأميركية بنسبة 1.7% أو بواقع 30.5 دولار مغلقة عند 1806.90 دولار للأوقية.

وفي سياق منفصل، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.71% إلى 20.18 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع إلى 260 ألف طلب في الأسبوع الماضي دون توقعات بارتفاع عند 262 ألفاً.

كما أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري هبط بنسبة 6.2% إلى 79.6 مليار دولار.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات أميركا من السلع والخدمات بنسبة 2.7% إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 260.8 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.3% إلى 340.4 مليار دولار.   

هذا، وهبط مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 0.71% إلى 105.7 نقطة مما خفف من وطأة الضغوط عن المعدن النفيس.
(cnbc)
المصدر: CNBC
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