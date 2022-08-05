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إقتصاد
بعد ارتفاعه أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
05-08-2022
|
02:29
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 30500 و30550.
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر 30550 - 30600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ
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