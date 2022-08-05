بعد ارتفاعه أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 30500 و30550.وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر 30550 - 30600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ