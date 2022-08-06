أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل

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رتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بجلسة الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأميركية لكنها أنهت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط بسبب المخاوف من احتمال أن يؤثر الركود على الطلب على الوقود.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا إلى 94.92 دولار للبرميل بانخفاض 11% عن تسوية الجمعة الماضية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 89.01 دولار بانخفاض 8% في أسبوع.وقالت وزارة العمل الأميركية، إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع زيادة الوظائف في القطاع غير الزراعي بمقدار 528 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ شباط.