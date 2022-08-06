o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل
Lebanon 24
06-08-2022
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بجلسة الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأميركية لكنها أنهت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط بسبب المخاوف من احتمال أن يؤثر الركود على الطلب على الوقود.
Advertisement
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا إلى 94.92 دولار للبرميل بانخفاض 11% عن تسوية الجمعة الماضية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 89.01 دولار بانخفاض 8% في أسبوع.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع زيادة الوظائف في القطاع غير الزراعي بمقدار 528 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ شباط.
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟
13:21 | 2022-08-05
05/08/2022 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن ودائع اللبنانيين.. ما قاله "غير عادي"
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن ودائع اللبنانيين.. ما قاله "غير عادي"
14:01 | 2022-08-05
05/08/2022 02:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟
Lebanon 24
ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟
01:45 | 2022-08-06
06/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف على طريق الجنوب ينقلبُ إلى مأساة.. ما حصلَ يُدمي القلوب!
Lebanon 24
حفل زفاف على طريق الجنوب ينقلبُ إلى مأساة.. ما حصلَ يُدمي القلوب!
16:17 | 2022-08-05
05/08/2022 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)
Lebanon 24
انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)
15:03 | 2022-08-05
05/08/2022 03:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:08 | 2022-08-06
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
12:00 | 2022-08-06
الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار في شركات باكستانية
09:43 | 2022-08-06
ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
02:25 | 2022-08-06
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
02:15 | 2022-08-06
خبرٌ سار عن قروض الإسكان.. إليكم التفاصيل
01:50 | 2022-08-06
روسيا قد تقلص صادرات الحبوب هذا العام
فيديو
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
06/08/2022 19:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
06/08/2022 19:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشافها ان خطيبها السابق على علاقة غرامية بصديقتها.. قتلته في الشارع (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعد اكتشافها ان خطيبها السابق على علاقة غرامية بصديقتها.. قتلته في الشارع (صور وفيديو)
05:00 | 2022-08-06
06/08/2022 19:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact