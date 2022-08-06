اليونان تتلقى 3 عطاءات لبيع ميناء إيجومينيتسا

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قالت هيئة الخصخصة اليونانية، إن اليونان تلقت 3 عطاءات لبيع حصة أغلبية في ميناء إيجومينيتسا شمال غرب البلاد.والمتنافسون على حصة 67% في الميناء هم كونسورتيوم مكون من مجموعة أتيكا القابضة وامتيازات أكتور، وكونسورتيوم آخر مكون من جريمالدي يوروميد وخطوط مينوان وأخيرا هيئة ميناء ثيسالونيكي.وانتهى الموعد النهائي لتقديم العطاءات أمس الجمعة.وقالت الهيئة في بيان إن عروض المستثمرين الذين يستوفون شروط العطاء سيتم الكشف عنها في مرحلة لاحقة.وتسعى أثينا إلى جذب الاستثمار الخاص في إيجومنيتسا والموانئ المحلية الأخرى كجزء من عمليات الخصخصة الأوسع نطاقا لتصبح مركزا لوجستيا رئيسيا للبضائع من آسيا إلى أوروبا وتعزيز النمو الاقتصادي.