ارتفاع طفيف للدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق االموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 30950 و31000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح ظهرا ما بين الـ 30900 و31000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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