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إقتصاد
العملة الروسية... هكذا تؤثر على المصارف الغربية
Lebanon 24
06-08-2022
|
23:00
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كتبت وكالة "بلومبرغ" أن تعزيز الروبل الروسي مقابل اليورو أصبح "صداعا" بالنسبة للبنوك الغربية.
ونقلت عن المدير التنفيذي لمصرف "Raiffeisen Bank" النمساوي، يوغان شتروبل، قوله إن فوائد بنكه تتزايد في ضوء تعزيز الروبل، لكنه بالنسبة للبنوك الغربية التي أوقفت عملها في الأراضي الروسية، أصبح تعزيز العملة الروسية "صداعا" بالنسبة لها.
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وخاصة أكد بنك "Societe Generale SA" الفرنسي أن خسائره في الفصل الثاني من العام الجاري بلغت 3,3 مليار يورو بسبب خروجه من روسيا.
وكتبت مجلة "Economist" سابقا أن الاقتصاد الروسي يحافظ على استقراره بالرغم من "العقوبات التي لا سابق لها" المفروضة عليه.
بدوره اعترف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الروبل الروسي يتغلب على العقوبات الأوروبية بشكل جيد."نوفوستي"
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