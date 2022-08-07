الدولار يفتتح على إرتفاع... إليكم تسعيرته الصباحيّة

افتتح صعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 31000 - 31050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 30950 - 31000 ليرة لكل دولار أميركي.

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