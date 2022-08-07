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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
07-08-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم الأحد، 31100 - 31150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت ما بين 31000 - 31050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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