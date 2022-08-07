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إقتصاد
لأول مرة منذ سنوات التضخم في هولندا يتخطى مستوى 10%.. ما السبب؟
Lebanon 24
07-08-2022
|
23:00
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قال المكتب المركزي الهولندي للإحصاء (CBS) إن التضخم في البلاد وصل في تموز الماضي إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975.
وحسب المكتب فإن هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها معدل التضخم الهولندي الـ10٪ منذ سبتمبر 1975، عازيا الارتفاع من 8.6٪ في حزيران إلى تكلفة الطاقة والزيادة في إيجارات المساكن، والتي عادة ما ترتفع في يوليو.
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وأفاد المكتب بأن تكلفة الطعام ارتفعت أيضا بنسبة 12.3٪ على أساس سنوي.
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب الإحصاء المركزي إن التضخم، عند حسابه وفقا للنظام الأوروبي الذي يستخدم سلة مختلفة من السلع لحساب التضخم ولا يشمل تأجير المساكن على سبيل المثال، كان 11.6٪.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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